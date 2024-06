paulo-fonseca-nuovo-allenatore-del-milan

L’annuncio ufficiale di Ibrahimovic

Roma, 13 giu. (askanews) – Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. A rendere ufficiale la notizia che circolava da giorni è stato Zlatan Ibrahimovic nella sua prima conferenza stampa da dirigente rossonero. Il portoghese, classe 1973, ex allenatore di Roma e Lille, ha firmato un contrattto triennale. Fonseca ha debuttato nel 2012 nel massimo campionato portoghese con il Paços de Ferreira, club con cui raggiunge l’accesso ai play-off di Champions League. Nel 2013 il passaggio al Porto, con cui arriva a vincere la Supercoppa di Portogallo, il suo primo trofeo da allenatore.Dopo una parentesi al Braga, con cui si aggiudica la Coppa di Portogallo, allena per tre stagioni lo Shakhtar Donetsk, con cui conquista sette trofei e colleziona 103 vittorie in 139 partite. Nel 2019 il debutto nel campionato italiano con l’AS Roma, squadra con cui raggiunge la Semifinale di Europa League nel 2021. Allenatore del Lille dall’estate 2022, Fonseca termina la sua avventura in Francia dopo due stagioni in cui contribuisce a portare il club ad altrettante qualificazioni europee. Ora il ritorno in Italia, sulla panchina occupata negli ultimi cinque anni da Stefano Pioli.