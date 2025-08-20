mercoledì, 20 Agosto , 25

Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: "Ultime settimane di grande sofferenza"

(Adnkronos) - Una folla di persone si è...

Cumulo contributivo 2025, l'esperto: "Opportunità concreta per anticipare la pensione"

(Adnkronos) - "Il cumulo contributivo 2025 è un’opportunità...

West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui 82% dei casi in Europa

(Adnkronos) - Dall'inizio dell'anno fino al 13 agosto,...

Paura a Malpensa, appicca il fuoco e devasta monitor al terminal 1 dell'aeroporto

(Adnkronos) - Momenti di panico all'interno dell'aeroporto milanese...
(Adnkronos) – Momenti di panico oggi all’interno dell’aeroporto milanese di Malpensa. Questa mattina, intorno alle 10, un uomo ha appiccato il fuoco ai bidoncini della spazzatura all’interno dell’area passeggeri al terminal 1 ed ha iniziato a prendere a martellate i monitor dei check-in. Immediatamente è stato bloccato dal personale della security di Sea, la società che gestisce lo scalo aeroportuale, oltre che da alcuni viaggiatori presenti. 

Le cause alla base del gesto sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polaria, che hanno preso in custodia l’uomo, e i vigili del fuoco che, in via precauzionale, hanno fatto evacuare l’area e provveduto alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.  

L’operatività del terminal è quindi tornata alla normalità. 

