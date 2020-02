Paura a Ponticelli, «stesa» nel rione Incis

Le indagini.

Paura per gli abitanti del rione Incis a Ponticelli, quartiere a est di Napoli, dove si sarebbe verificata una nuova “stesa” di camorra nella serata di ieri. In particolare, i colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 20 in viale Hemingway.

Sono in corso le indagini per risalire ai colpevoli dell’azione, a due passi dal Parco Conocal.

