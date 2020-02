Paura del Coronavirus? Ecco il rimedio a Le Iene Show | Video Mediaset

A Le Iene si parla di Coronavirus e delle paure degli italiani. La diffusione del virus cinese e l’altissimo numero di decessi e contagi in Cina sta facendo preoccupare e allarmare il mondo. Da quando si è diffusa la notizia è scoppiata una vera e propria pandemia verso la Cina anche nel nostro Paese.

In Italia, infatti, si moltiplicano gli atti di razzismo contro i cinesi per paura del coronavirus. Per questo motivo la Iena Michele Cordaro ha cercato un rimedio al problema con una una “proposta indecente” fatta alle giovani della Chinatown di Milano.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella puntata odierna de Le Iene.

