AGI – Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati , 16.096 nuovi casi di Covid-19, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Salute francese.

Record anche per i ricoveri in terapia intensiva, che per la prima volta superano quota mille, attestandosi a 1.048. Il record precedente era di oltre 13mila nuovi casi di coronavirus al giorno, segnato solo ieri. I decessi nelle ultime 24 ore negli ospedali francesi sono 52, sempre secondo l’agenzia sanitaria del ministero della Salute.

Negli ultimi sette giorni, gli ospedali hanno accolto 4.258 nuovi pazienti,

L’articolo Paura in Francia: oltre 16 mila casi di Covid in 24 ore, mai così tanti proviene da Notiziedi.

