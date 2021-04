Paura per il calciatore della Roma Smalling, minacciato e rapinato in casa da uomini armati

ROMA – Paura questa mattina per il giocatore della Roma, Chris Smalling, e la moglie. Alle cinque circa, tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella casa dell’uomo a Tor Carbone e sotto la minaccia dell’arma si sono fatti aprire la cassaforte. La banda ha portato via monili in oro e orologi Rolex. Sul posto la Polizia.

