pausa-golosa-ai-parioli-per-vance,-stregato-dal-gelato-al-pistacchio-di-bronte

(Adnkronos) – Coppetta con pistacchio di Bronte, mango dell’Etna e stracciatella con panna: il vicepresidente americano Jd Vance – che sta trascorrendo la Pasqua in visita diplomatica a Roma – non ha saputo resistere al piacere del gelato italiano, e ha fatto tappa nel primo pomeriggio alla gelateria “Le sicilianedde” nel quartiere Parioli. Coppetta anche per la moglie, coni al fior di latte e cioccolato per i figli – fanno sapere dal locale – con il vicepresidente Usa che ha particolarmente gradito il pistacchio siciliano.