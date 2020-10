Pavan ancora contro il Napoli: “La Juventus non ha paura di nessuno, chi è idiota non capisce…”

Massimo Pavan di Tuttojuve rincara la dose attaccando il Napoli e le istituzioni partenopee. Questo un estratto delle sue parole: “Un bel casino, non si sono presentati, non hanno seguito il protocollo ma il consiglio della ASL, insomma hanno creato un precedente che potrebbe portare tutte le formazioni con un positivo a chiedere il rinvio della partita con la conseguente impossibilità di chiudere il campionato.

La Juve non ha paura di nessuno

A Napoli, forse non hanno capito che il gesto della Juventus non è stato fatto per vincere 3-0, del resto, la Juventus arriva da nove anni prima e non ha paura di nessuno, ma semplicemente non si vuole creare un precedente che possa bloccare il campionato con conseguente nuovo stop che vorrebbe dire chiusura di tutto.

Il non è essersi presentati a Torino, non è un danno ai bianconeri, ma al sistema calcio che si è dato delle regole e che devono essere rispettate. La sensazione è che qualcuno quelle regole per primo non le abbia rispettate, allo stesso tempo che abbia voluto rispettare altre indicazioni che erano un consiglio e basta.

Il bello è che ieri esponenti fuori dal mondo del calcio si sono espressi per appoggiare la decisione partenopea non consapevoli del danno che fanno con le loro affermazioni. Il calcio non è immune, ma il calcio è elemento e collante del paese e motore economico. Chi è idiota non lo capisce, evidentmente qualcuno pensava diversamente.

Alla fine la Juventus ha seguito le regole, qualcun altro meno e ha combinato un bel casino.”

