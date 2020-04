Michele Pazienza, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’eventuale ripresa degli allenamenti e del campionato. Di seguito le sue considerazioni.

Pazienza: “Serve tempo per riprendere la condizione”

“La condizione atletica dei calciatori in questo momento è da tutelare. Non sarà facile riprendere e serviranno 25/30 giorni per arrivare a una condizione decente, ma non sarà mai al top. Perché poi inizierà a fare caldo e addio alle prestazioni di alte livello. Inoltre bisogna avere la garanzia di potersi allenare in sicurezza, altrimenti non si fa nulla. Economia? E’ vero, bisogna riflettere anche su questo. Ma non ha molto senso intaccare anche la prossima stagione, meglio circoscrivere il tutto a questa e provare a far quadrare tutto”.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Pazienza: “Non si raggiungerà una condizione ottimale. Il caldo influirà” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento