Pazienza: “Vittoria di ieri importantissima per la fiducia. Servono giocatori già pronti sul mercato”

L’ex calciatore del Napoli, Michele Pazienza, è intervenuto quest’oggi a Radio Sportiva.

La vittoria ha un valore importantissimo, viene in un momento in cui mancavano i risultati e autostima. L’ambiente doveva ritrovare fiducia. Adesso la sosta viene nel momento giusto, perché è tutto fermo e c’è più tempo per lavorare ma con una vittoria alle spalle che dà più serenità. Si deve lavorare sugli obiettivi prefissati. Mercato? Non bisogna comprare tanto per farlo, ma prendere giocatori già pronti per essere schierati e dare una mano sin da subito. L’ideale sarebbe un rinforzo per ruolo. Quelli in scadenza devono risolvere al più presto la loro situazione, in modo da dedicarsi 100% alla causa azzurra senza problemi per la testa.