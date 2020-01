Pazzini e Stepinski lanciano il Verona: 2-0 dei gialloblu sul campo della SPAL

Colpo esterno del Verona che nella 18esima giornata di campionato espugna 2-0 il campo della ​SPAL e sale al nono posto in classifica con ancora una partita da recuperare: per i gialloblu gol di Giampaolo Pazzini nel corso del primo tempo e di Mariusz Stepinski nella ripresa. Riviviamo il match dello stadio Mazza. PRIMO TEMPO Pronti via e il Verona al 5′ va subito vicino al gol: diagonale insidioso di Faraoni, palla che sibila il palo. Quattro minuti più tardi gialloblu ancora vicini al gol:… continua a leggere sul sito di riferimento