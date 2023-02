Pd, Art. 1: decisivo nostro contributo vittoria Schlein a Milano

Siamo nel percorso costituente, invitiamo a votare Elly

Milano, 20 feb. (askanews) – “Articolo uno ha contribuito in modo decisivo alla vittoria di Elly Schlein alle primarie nei circoli del Pd di Milano Metropolitana”. Lo afferma il segretario milanese di Articolo uno, Francesco Biglieri, che in una nota scrive: “Larga parte delle iscritte e degli iscritti di Articolo uno ha aderito al percorso costituente del nuovo PD, impegnandosi nei circoli a sostenere la candidatura di Elly in numerose convenzioni dei circoli. Siamo felici di aver contribuito quindi, insieme al lavoro di molte compagne e compagni del Pd, ad un risultato straordinario per Elly in questa prima fase”.

“Lavoro, lotta alle disuguaglianze, ambiente sono i temi cardine su cui poggia la mozione e sono i temi in cui ci riconosciamo pienamente e su cui ci siamo impegnati e ci impegneremo per costruire insieme il nuovo Partito Democratico. Con lo stesso entusiasmo- aggiunge Biglieri – affronteremo le primarie di domenica 26 febbraio, invitando le cittadine e i cittadini a votare per Elly, ad avere nuova fiducia nella politica e nelle proposte, perché ‘parte da noi’, da tutti noi, la costruzione del nuovo Pd”.

Hanno aderito al percorso costituente, tra gli altri: Carlo Porcari, segretario regionale e già consigliere regionale; Lucia Audia, già consigliera di municipio a Milano; Marco Cipriano, già consigliere regionale e vice presidente del consiglio regionale; Evelyne De Conti, già assessora a Canegrate consigliera comunale a San Giorgio; Graziano Gorla, già segretario Camera del Lavoro di Milano; Felice Cagliani, consigliere comunale Sesto San Giovanni; Anna Pietrini, responsabile zona sud est Articolo uno; Marco Loria, segreteria nazionale Mgs.

