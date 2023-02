Pd, Bardi: auguri a Schlein, ma centrodestra unico riferimento moderati

“Sua vittoria segna una data spartiacque nella breve storia del Pd”

Roma, 27 feb. (askanews) – “La vittoria di Elly Schlein segna una data spartiacque nella breve storia del Pd. Faccio gli auguri alla neo segretaria, rivolgo i complimenti al mio collega Bonaccini per il suo impegno, ma – come ho già detto in precedenza – la piattaforma di Elly Schlein è caratterizzata dal suo radicalismo, è espressione dei grandi centri urbani, soprattutto del Nord Italia e rappresenta una moda di importazione estranea alla cultura moderata del nostro paese e in particolare del Sud. Il centrodestra dopo ieri sera diventa il punto di riferimento della stragrande maggioranza degli italiani, dato lo spostamento del Pd verso sinistra e la coalizione di centrodestra si pone come il naturale interlocutore di chi non appartiene a una cultura politica radicale ed estremista. Giorgia Meloni da presidente del consiglio sta mostrando tutte le proprie qualità istituzionali e moderate, ponendosi come punto di riferimento di tutto il paese, sia in patria che all’estero e questo modello vogliamo replicarlo – con le dovute proporzioni – anche in Basilicata”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

continua a leggere sul sito di riferimento