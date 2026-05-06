mercoledì, 6 Maggio , 26
HomeVideo NewsPd, de Pascale: Madia lascia? scelta personale non fatto politico
pd,-de-pascale:-madia-lascia?-scelta-personale-non-fatto-politico
Pd, de Pascale: Madia lascia? scelta personale non fatto politico
Video News

Pd, de Pascale: Madia lascia? scelta personale non fatto politico

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Alle prossime politiche il partito prenderà più voti di prima

Bologna, 6 mag. (askanews) – “Dispiace sempre quando qualcuno esce, però mi sembra sinceramente più una scelta personale che un fatto politico. Non mi sembra che siano avvenute recentemente prese di posizione o atti del Pd che abbiano determinato un cambiamento della linea rispetto a quella degli ultimi tre-quattro anni”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, a margine del convegno sulla ricostruzione, commenta l’addio di Marianna Madia al Partito democratico.”Quando si va verso le elezioni c’è sempre qualche smottamento, a volte per ragioni facilmente comprensibili – ha aggiunto de Pascale -. Ma sono molto convinto che alle prossime elezioni politiche il Partito democratico prenderà molti più voti di quelli che aveva preso la volta scorsa, e che alla fine il perimetro del Pd sarà più largo di quello di cinque anni fa”.

Previous article
Biennale, protesta palestinese al Padiglione Israele: “No genocidio”
Next article
Paracetamolo e adolescenti, l’Aifa lancia l’allarme: “Tanti sovradosaggi intenzionali”

POST RECENTI

Video News

Biennale, protesta palestinese al Padiglione Israele: “No genocidio”

Attivisti e artisti in ArsenaleVenezia, 6 mag. (askanews) - Protesta filo palestinese davanti al padiglione di Israele alla Biennale d'arte di Venezia. Un gruppo di...
Video News

Sì della Germania a occupazione israeliana del Libano, ma temporanea

Wadephul: diritto di Israele a stazionare nel Sud contro HezbollahBerlino, 6 mag. (askanews) - Durante la visita a Berlino del ministro degli Esteri israeliano, Gideon...
Video News

In anteprima il video “Burning Hopes” del pianista Matthew Lee

Un Medley che unisce Elvis Presley e i Panic! At The DiscoMilano, 6 mag. (askanews) - In anteprima il video ufficiale del brano "Burning Hopes"...
Video News

Flotilla, Onu: “Israele deve liberare subito Abukeshek e Avila”

"Sono detenuti senza alcuna accusa formale"Ginevra, 6 mag. (askanews) - "Israele deve rilasciare immediatamente e senza condizioni Saif Abukeshek e Thiago de Avila, membri della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.