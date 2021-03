ROMA – “Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere”. Lo scrive su twitter Enrico Letta in merito alle sempre più pressanti richieste che lo vorrebbero come successore di Nicola Zingaretti alla segreteria dem.

“Enrico Letta è una figura autorevole, ci sono stati anche altri nomi che sono emersi, le candidature si raccoglieranno domenica durante l’assemblea, quindi fino a quel momento si continuerà a ragionare e a capire dove il partito vuole andare”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, la presidente del Pd Valentina Cuppi.

“Ci saranno colloqui e interlocuzioni- ha aggiunto- vedremo nelle prossime ore, ma è l’assemblea il luogo deputato a decidere e a scegliere, quindi attendo domenica”.

L’articolo Pd, Enrico Letta segretario? “48 ore per decidere” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento