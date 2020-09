Pd in testa in tutte le Regioni eccetto Veneto e Liguria

AGI – È ancora in corso lo spoglio delle regionali. Allo stato il Pd è il primo partito in tutte le regioni, eccetto Veneto e Liguria, dove prevalgono le liste dei Presidenti Zaia e Toti. M5s va in doppia cifra solo in Campania e sfiora il 10% in Puglia.

In Veneto la lista Zaia è addirittura al 45%. Seguono Lega al 16% e Pd al 12% mentre il M5s si stabilizza intorno al 3%. In Liguria la lista Toti è al 22%. Seguono Pd al 20% e Lega al 17%. M5s e’ intorno all’8%.

Nelle Marche il Pd è al 24%,

