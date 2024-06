Pd, la Festa dell’Unità di Bologna per quest’anno ancora al Parco Nord

BOLOGNA – Si terrà ancora nella location storica del Parco Nord la Festa dell’unità provinciale di Bologna, in programma nella sua prossima edizione dal 29 agosto al 22 settembre. L’ultimo giro di valzer avrebbe dovuto essere quello dell’anno scorso, ma i ritardi di Autostrade nei lavori del Passante hanno offerto un assist al partito.

L’area è vuota, infatti, con nessun cantiere avviato. L’occasione era ghiotta quindi, vista l’unicità del parco come location adatta alla festa dem, ed è stata colta. Poi, dall’anno prossimo ci si trasferirà effettivamente nella nuova area individuata, quella delle Caserme rosse, che però registra tuttora diverse difficoltà logistica, dai parcheggi agli allacci passando per tutte le reti: a regime, anche in questa nuova area la festa rimarrà la stessa, pur senza attrazioni private come il luna park, per ragioni di spazio, ma mantenendo tutte le attività degli stand attuali.

Annunciano tutto oggi in conferenza stampa nella sede della federazione dem, in via Andreini, la segretaria Federica Mazzoni, il responsabile della festa metropolitana Lele Roveri, il tesoriere Valerio Gualandi e Pierluigi Bersani collegato via video, che riassume tutto con una battuta del tipo “non si sa se è il partito che fatica ad andare via dal Parco Nord o se il Parco nord che non riesce ad andare via dalla Festa”, sorride l’ex segretario nazionale, aggiungendo: “È come il bis di una rockstar, sono sicuro che la ripartenza sarà un successo. E le Feste dell’unità, fin dal dopoguerra, hanno avuto più imitazioni della Settimana enigmistica”.

In ogni caso, “colpo di scena, la Festa dell’unità rimane al parco Nord”, esordisce sorridendo Mazzoni, che dice “grazie ai volontari, perché è merito loro se la rifacciamo al Parco nord con lo stesso numero di ristoranti”, potendo contare anche su “ragazzi giovani” che li gestiscono” all’insegna di un “ricambio generazionale” partito non da oggi. Annuisce anche lo storico organizzatore Roveri: “Il passaggio epocale verso la nuova locazione sarà molto impegnativo e intanto restiamo al Parco Nord, che ha caratteristiche che non si trovano da nessuna altra parte. Non facciamo salti nel buio, ma tutto in economia” nell’ambito del risanamento partito soprattutto da dopo il Covid, per la federazione bolognese dem.

Mette le mani avanti Roveri: “L’area delle Caserme rosse ha criticità, ma faremo le cose per bene. Nel frattempo, la Festa quest’anno sarà in linea con quelle degli altri anni. Eravamo già pronti a confermare tutti gli stand a Caserme rosse, nonostante tutto, ma poi si è ripresentato il Parco nord per i ritardi del Passante. Così, squadra che vince non si cambia”.

UTILE BOLOGNA SFIORA 100.000 EURO CON INCASSI FESTE

Migliorano i conti del Pd di Bologna. Il bilancio 2023 della federazione del Pd bolognese, approvato in questi giorni, si è chiuso con “un utile importante”, di 98.794 euro. “Avevamo già avuto un piccolo utile nel 2022, dopo gli anni delle perdite legati al Covid, pari a poco più di 2.000 euro. L’utile di quest’anno è a sua volta frutto del nostro impegno per una gestione economicamente sostenibile. È l’obiettivo che ci siamo dati quando è partito il piano di risanamento tre anni fa. La sostenibilità è già stata raggiunta, siamo già oltre perché produciamo utili”. Lo spiega il tesoriere dem bolognese, Valerio Gualandi, oggi presentando la prossima Festa dell’unità in programma ancora al Parco Nord, dal 29 agosto al 22 settembre, prima del trasloco dal 2025 alle Caserme rosse.

“La Festa al Parco Nord- nota il tesoriere- ha anche rilievo dal punto di vista degli incassi, per un fatturato generale che, compresa la pubblicità, supera i 2 milioni di euro. È il fatturato di un’azienda”. Gli incassi della Festa 2023 sono stati pari a 1.373.072 euro, con un utile di 107.810 euro, e quelli della Festa 2022 a 1.275.000 euro, con un utile di 52.112. C’è soddisfazione anche dal punto di vista contabile per la conferma quest’anno della location del Parco Nord, quindi, “poi dal 2025 alle Caserme rosse ci organizzeremo”, conclude Gualandi.

FESTA UNITÀ BOLOGNA “PER RIALLACCIARE FILI” CAMPO LARGO

L’ultima Festa dell’unità di Bologna sarà l’occasione sia di “dare la risposta di Bologna contro l’autonomia differenziata” del Governo, “raccogliendo le firme per il referendum”, sia di “costruire la proposta” del capoluogo verso le elezioni regionali, contribuendo ad individuare il nome giusto per il dopo-Bonaccini. Ma la Festa di Bologna sarà anche e soprattutto il palcoscenico “dove riallacciare i fili con le altre forze politiche” del campo largo. Lo evidenzia la segretaria dem Federica Mazzoni, oggi presentando la Festa 2024, insieme tra gli altri con Pierluigi Bersani collegato da remoto, cui lavorerà come responsabile del programma Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro di Savena. Di sicuro, dice Mazzoni, il Pd dev’essere all’altezza di quello che gli succede intorno, anche e soprattutto a Bologna: “La premier Meloni, di fronte al vento nero che soffia, invece di prendere provvedimenti reagisce criticando la stampa che fa inchieste. Non è normale, come non lo è il fatto che vogliano cambiare la Costituzione repubblicana con una nuova narrazione, senza più radici antifasciste”, accusa la segretaria.

