ROMA – Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti le Sardine annunciano su twitter una sorta di OccupyPd.

“Domani andremo al Nazareno. Non ci andremo come sardine, ma come semplici cittadine, attivisti, lavoratrici, disoccupati, antifasciste, femministe e disillusi. Le stesse persone che riempivano le piazze un anno fa”, scrivono sul popolare social network.

Ci sara’ “un corpo eterogeno come e’ l’elettorato di un partito che dovrebbe rivolgersi anche a noi ma la cui voce spesso non arriva oltre le stanze dei bottoni. Non ci andremo sfondando le porte ma chiedendo di aprirle. Se il Pd non va al Paese, il Paese andra’ al PD. Ore 12.00 Tamponati!”.

L’articolo Pd, l’occupy Nazareno delle Sardine: “Domani tutti al partito” proviene da Ragionieri e previdenza.

