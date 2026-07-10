venerdì, 10 Luglio , 26
HomeAttualitàPd-M5s-Avs ragionano su piazza a Roma, Padova in stand-by
pd-m5s-avs-ragionano-su-piazza-a-roma,-padova-in-stand-by
Pd-M5s-Avs ragionano su piazza a Roma, Padova in stand-by
Attualità

Pd-M5s-Avs ragionano su piazza a Roma, Padova in stand-by

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 10 lug. (askanews) – Potrebbe essere una piazza a Roma – si parla di Santi Apostoli, storica location dell’Ulivo – l’idea di Pd-M5s-Avs per superare la sovrapposizione tra la manifestazione prevista a Padova per il 15 luglio e la maratona alla Camera sulla legge elettorale. L’appuntamento nella città veneta era stato fissato a giugno, insieme a quello di Napoli di mercoledì scorso, ma ora la volata finale sulla modifica del sistema elettorale ha spinto i leader dei tre partiti a rivedere il calendario.

Già da mercoledì sera, subito dopo la fine del comizio napoletano, si era parlato di rimandare la seconda tappa, dal momento che il 15 luglio ci sarà da dare battaglia in aula, con la destra divisa sulla reintroduzione delle preferenze. Le votazioni iniziano martedì 14 e sono previste fino a venerdì 17, difficile che Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni possano allontanarsi da Montecitorio proprio nel mezzo di un passaggio così delicato.

D’altro canto, come ragionava già ieri un parlamentare Pd, “l’idea circolava già da giorni, ma ora – dopo Napoli – rischia di sembrare una scelta per evitare altri problemi”. Per questo da ieri si ragiona su una soluzione che eviti letture maliziose e l’idea sarebbe proprio quella di organizzare intanto un appuntamento ‘romano’, magari dedicato alla legge elettorale, da organizzare in un ‘buco’ dei lavori parlamentari o al termine delle votazioni, previsto al più tardi per venerdì.

“Di sicuro una cosa la faremo”, assicurava ancora poche ore fa un dirigente del ‘campo largo’. Tutto però è ancora oggetto di valutazione, perché in ogni caso – ragiona un parlamentare Pd – “stiamo sempre parlando di organizzare di corsa una manifestazione il 15 luglio, durante la settimana…”. Altro punto da chiarire è cosa fare dell’appuntamento di Padova: rinviarlo o ‘sostituirlo’ con l’eventuale data romana? Di tutto questo si parla ancora in queste ore e ancora non è stata presa una decisione definitiva.

Previous article
Accordo sul voto ai fuori sede, partiti in fibrillazione su preferenze
Next article
Rai sospende repliche estive di Report: “Scelta per tutelare brand e redazione”. Ranucci: “Decisione sconcertante”

POST RECENTI

Attualità

Tennis, Sinner batte Djokovic in 3 set ed è in finale a Wimbledon

Milano, 10 lug. (askanews) – Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon dopo un anno di distanza. L’azzurro ha battuto in semifinale Novak Djokovic 6-4,...
Attualità

Accordo sul voto ai fuori sede, partiti in fibrillazione su preferenze

Roma, 10 lug. (askanews) – Alle prossime elezioni politiche gli elettori fuorisede non saranno costretti a tornare nel comune di residenza per votare ma potranno...
Attualità

La Rai: sospese cautelativamente le repliche estive di Report

Roma, 10 lug. (askanews) – "In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la...
Attualità

Vino, Cielo e Terra approva il bilancio 2025: ricavi oltre 67 mln

Milano, 10 lug. (askanews) – Cielo e Terra (Gruppo Collis) ha approvato il Bilancio di sostenibilità 2025, chiudendo l’esercizio con un fatturato superiore a 67...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.