pd-m5s-avs-ragionano-su-piazza-a-roma,-padova-in-stand-by

Roma, 10 lug. (askanews) – Potrebbe essere una piazza a Roma – si parla di Santi Apostoli, storica location dell’Ulivo – l’idea di Pd-M5s-Avs per superare la sovrapposizione tra la manifestazione prevista a Padova per il 15 luglio e la maratona alla Camera sulla legge elettorale. L’appuntamento nella città veneta era stato fissato a giugno, insieme a quello di Napoli di mercoledì scorso, ma ora la volata finale sulla modifica del sistema elettorale ha spinto i leader dei tre partiti a rivedere il calendario.

Già da mercoledì sera, subito dopo la fine del comizio napoletano, si era parlato di rimandare la seconda tappa, dal momento che il 15 luglio ci sarà da dare battaglia in aula, con la destra divisa sulla reintroduzione delle preferenze. Le votazioni iniziano martedì 14 e sono previste fino a venerdì 17, difficile che Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni possano allontanarsi da Montecitorio proprio nel mezzo di un passaggio così delicato.

D’altro canto, come ragionava già ieri un parlamentare Pd, “l’idea circolava già da giorni, ma ora – dopo Napoli – rischia di sembrare una scelta per evitare altri problemi”. Per questo da ieri si ragiona su una soluzione che eviti letture maliziose e l’idea sarebbe proprio quella di organizzare intanto un appuntamento ‘romano’, magari dedicato alla legge elettorale, da organizzare in un ‘buco’ dei lavori parlamentari o al termine delle votazioni, previsto al più tardi per venerdì.

“Di sicuro una cosa la faremo”, assicurava ancora poche ore fa un dirigente del ‘campo largo’. Tutto però è ancora oggetto di valutazione, perché in ogni caso – ragiona un parlamentare Pd – “stiamo sempre parlando di organizzare di corsa una manifestazione il 15 luglio, durante la settimana…”. Altro punto da chiarire è cosa fare dell’appuntamento di Padova: rinviarlo o ‘sostituirlo’ con l’eventuale data romana? Di tutto questo si parla ancora in queste ore e ancora non è stata presa una decisione definitiva.