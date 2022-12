Pd, Nardella sceglie Bonaccini: domani a Firenze l’intesa davanti alla stampa

FIRENZE – La riserva del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulla corsa a segretario nazionale del Partito democratico è ormai sciolta. Nardella ha deciso: sosterrà il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L’intesa sarà svelata nei dettagli domani pomeriggio proprio a ‘casa’ di Nardella, a Firenze nella location del teatro del Sale. Si chiude così un percorso che ha visto il sindaco di Firenze potenzialmente in campo per la leadership dei dem per alcune settimane, fra tentazione di buttarsi nella mischia e limiti del proprio bacino di consensi lontani dall’Arno. Un segnale significativo di una possibile virata, del resto, era già arrivato domenica scorsa nella cosiddetta mini-Leopolda romana, ldea Pd, l’iniziativa che avrebbe dovuto consacrare la candidatura di Nardella ma che si è risolta, con le sue stesse parole, in una “candidatura delle idee” al congresso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento