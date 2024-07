Pd, Schlein annuncia “estate militante”: Autonomia, lavoro, sanità

Battiamo il ferro finchè è caldo, stiamo tra le persone

Milano, 5 lug. (askanews) – “Vi chiedo di battere il ferro finchè è caldo, di battere i territori, di non fermarci e di stare tra le persone. Come un anno fa vi dico che parte una nuova estate militante per restare mobilitati per alcuni obiettivi”, a partire dalla raccolta delle firme per il referendum contro l’Autonomia differenziata, “l’Italia spaccata in due da una sedicente patriota”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, alla Direzione dem, citando tra i temi anche il lavoro e la sanità.