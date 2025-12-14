domenica, 14 Dicembre , 25
Pd, Schlein: è finito tempo dei litigi, sono la segretaria di tutti

Roma, 14 dic. (askanews) – “E’ finito il tempo delle divisioni costanti e dei litigi. La maggioranza oggi è ben più larga ma io continuerò a essere sempre la segretaria di tutte e di tutti, la segretaria di tutto il partito”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’assemblea del partito.

“Ricordiamoci dove eravamo – ha sottolineato – c’è chi scommetteva sulla fine del Pd, su una scissione”. Ora invece “siamo la prima forza dell’opposizione. Non solo il partito non è morto ma è stato più unito e compatto che mai. Ringrazio di questo il presidente del partito Bonaccini perché l’unità non si fa da soli”.

“Il Pd è cresciuto in questi anni come nessun altro partito è cresciuto”,ha detto la segretaria Elly Schlein, aggiungendo: “Abbiamo cercato di ricucire gli strappi che si erano prodotti, abbiamo risanato le casse del partito, abbiamo fatto uscire i dipendenti dalla cassa integrazione”.

“Sono molto orgogliosa di guidare questa comunità. Una comunità larga, aperta e plurale”, ha detto Schlein parlando all’assemblea del partito. “Pluralismo non significa galleggiare per non scontentare nessuno, significa trovare la sintesi per risposte chiare e nette e che ci rendano riconoscibili”.

Dunque, “siamo il Pd, sentiamoci orgogliosi e sentiamo la responsabilità che questo comporta. La discussione è la nostra forza e più qualcun prova a raccontarci il contrario più noi dobbiamo rivendicare quello che siamo: non un partito personale ma un partito plurale, non come tanti che sono caserme o comitati elettorali”.

“Discutiamo, ma senza mai perdere di vista l’orizzonte comune. Il nostro sano pluralismo lo dobbiamo mettere al servizio di questo obiettivo collettivo, altrimenti diventa cacofonico”.

