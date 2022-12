Pd,Orlando lancia ‘Partito democratico del Lavoro’: referendum su nome nuovo

Dobbiamo diventare partito socialista ecologista

Roma, 3 dic. (askanews) – “Dico sì alla proposta di Lepore sul cambio del nome: Partito Democratico del Lavoro. Facciamo un referendum”. Lo propone l’ex ministro Pd Andrea Orlando, in una intervista al Corriere della Sera.

“Dovremmo diventare sempre di più – argomenta Orlando- un partito socialista e ecologista, che fa della sostenibilità sociale ambientale e della partecipazione la sua ragione d’essere. L’Europa ha spazzato via il liberismo sotto loschoc della pandemia e dell’economia. Lo stesso sta avvenendo negli Usa. Ma l’intervento pubblico deve servire a tenere ciò che c’è o a renderlo più sostenibile? Questo è il punto”.

Quanto alla possibilità di una sua candidatura alla segreteria del partito nelle prossime settimane e al suo propendere verso una o l’altra fra quelle in campo e in arrivo di Stefano Bonaccini, Matteo Ricci ed Elly Schlein, Orlando glissa. “Fare una battaglia per la costituente e dire che è sbagiato puntare tutto sui nomi e poi candidarsi sarebbe una contraddizione, non lo faccio. C’è un interesse nel Paese per il nostro congresso: mi preoccupo che chi vuole possa partecipare e non semplicemente intrupparsi”.

Infine sulle elezioni Regionali in Lombardia e nel Lazio di inizio 2023, “abbiamo candidati – afferma Orlando- competitivi, che possono affermarsi. Convergere sulla Moratti sarebbe stato un errore on avrebbe portato alla vitto a. E anche solo pensare che l’ elettorato di sinistra avrebbe seguito la dirigenza su quella scelta vuol dire non aver capito la lezione delle elezioni di settembre”.

