Pe la presidenza di Unicredit spunta il nome dell’ex ministro Padoan

AGI – Le grandi manovre attorno Unicredit in vista del rinnovo del cda della prossima primavera fanno un passo avanti decisivo. Il cda della banca di piazza Gae Aulenti ha infatti cooptato oggi l’ex ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, che è stato designato per la carica di presidente per il prossimo triennio. Pur non essendosi mai occupato di banche, Padoan ha nel curriculum importanti esperienze internazionali, sia all’Ocse, di cui è stato capo economista, che al Fondo Monetario Internazionale; oltre a questo è stato fra gli artefici di importanti riforme del comparto, a partire da quella che ha portato le ex banche popolari con oltre 8 miliardi di attivi a trasformarsi in spa,

