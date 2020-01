Pecci: “La difesa del Napoli senza Albiol ha perso, difficile qualificarsi alla Champions per gli azzurri”

L’ex calciatore del Napoli, Eraldo Pecci, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, durante la quale ha commentato la stagione degli azzurri. Il momento di difficoltà è evidente e si attende la svolta con Rino Gattuso: “Il Napoli è stato un tantino deludente, fin qui. Non sempre, cambiando le cose, si risolvono i problemi. La difesa era collaudatissima. Anche se Manolas è forte, ma qualcosa l’ha perso lì dietro, la difesa, senza Albiol. La questione è soprattutto mentale, perché sul piano della qualità, il Napoli non scarseggia. Qualificazione in Champions League? La vedo dura per la qualificazione in Champions del Napoli. Davanti ci sono le prime quattro che non perdono colpi. La crescita della Lazio, che gioca in maniera divina, è la vera sorpresa di questo campionato, al completo, se la può giocare con chiunque.”

