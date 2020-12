Stasera vogliamo condividere con voi un piccolissimo estratto da un libro molto bello che, in qualche misura, ha fatto la storia della letteratura sportiva legata al Calcio Napoli. Stiamo parlando di “1001 storie e curiosità sul grande Napoli che dovresti conoscere” a cura di Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro. Ecco l’estratto sulla vita di Maradona che certamente farà piacere ai tifosi:

“Settembre del 1985, Eraldo Pecci trovò casa al pianoterra di Via Scipione Capece, nel palazzo dove abitava Diego. “Nel tardo pomeriggio del mio primo giorno – ricorda Pecci nel libro “Il Toro non può perdere” – venne da me con una tv in mano. “Ci sono delle gare di coppa, ti serve”, mi disse Diego, non sapendo che io nel frattempo ero stato invitato da Giordano e Renica. “Una tv in casa ti servirà comunque” insistette, e io: “Ma non sono capace di farla funzionare”. Maradona disse: “Ci penso io” e si sdraiò passando i cavi di qua e i fili di là finché sullo schermo non apparì l’immagine. Anche questo rende l’idea: quando era in disgrazia, quando sembrava che la vita gli sfuggisse via, non ho sentito una sola voce di ex compagni, o anche solo di ex colleghi, che si alzasse contro di lui. E comunque, a chi mi chiede chi era Maradona, io posso rispondere: “Il mio elettricista!” “.

Pecci tra le altre cose era proprio colui che toccò la palla a Diego per uno dei gol più belli di sempre.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Pecci monumentale: “Se mi chiedi chi è Maradona io ti rispondo: il mio elettricista” – Un’altra testimonianza su Diego che commuove appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento