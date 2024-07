pecco-bagnaia-e-domizia-castagnini-si-sono-sposati.-vip-alla-festa-e-regali-di-nozze-in-beneficenza

ROMA – Luglio è la stagione dei matrimoni dei vip e oggi nella splendida cornice del Duomo di Pesaro hanno detto ‘sì’ Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. Il campione di MotoGP in frac grigio e la moglie in un bellissimo vestito con trasparenze, collo alto in pizzo e velo lungo, vivono nella città marchigiana da otto anni e hanno deciso di devolvere tutti i regali di nozze che hanno ricevuto dagli invitati all’Unione Genitori Italiani (UGI) che allestirà una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale infantile ‘Regina Margherita’ di Torino.

Tanti curiosi davanti al Duomo per assistere all’arrivo degli sposi e degli invitati vip. Tra questi il mentore del motociclista, Valentino Rossi, il fratello del Dottore, Luca Marini, il cantante Cesare Cremonini, il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e il compagno di squadra in Ducati Enea Bastianini.

Dopo il ‘sì’ i due sposi hanno festeggiato nella stessa location scelta da Tamberi per il suo matrimonio, Villa Imperiale. Il menu è dello chef stellato Massimo Bottura e la torta nuziale del pasticcere, sempre stellato, Fabrizio Galla.

