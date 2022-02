ROMA – Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel gigante femminile ai Giochi invernali di Pechino. Oro alla svedese Sara Hector, bronzo la svizzera Lara Gut-Behrami. Sara Hector ha chiuso davanti a Federica Brignone di 28 centesimi: l’atleta valdostana ha chiuso la seconda manche in 1:55.97, 44 centesimi meglio della svizzera Lara Gut-Behrami, terza. Quella della valdostana è la quarta medaglia per l’Italia a Pechino, la 33esima nella storia dello sci alpino ai Giochi.

LEGGI ANCHE: Pechino 2022, bronzo per l’azzurro Fischnaller nello slittino

Pechino 2022, prime medaglie azzurre da pattinaggio velocità e short track

Brignone, medaglia d’argento nello slalom gigante ai Giochi invernali di Pechino, migliora il bronzo olimpico conquistato PyeongChang. La valdostana, 31 anni. ha iniziato a sciare a un anno e mezzo, seguendo i genitori entrambi maestri di sci. Ha in bacheca un argento mondiale, vinto nello slalom gigante di Garmisch 2011 e cinque vittorie in Coppa del Mondo. Nel 2020 è diventata la prima italiana a vincere la Coppa del mondo femminile in una stagione che l’ha vista salire sul podio in ben dodici occasioni, con cinque vittorie di tappa. Un bilancio che le ha permesso di assicurarsi in aggiunta le coppe di combinata e di gigante. A dicembre, con la vittoria nel SuperG di St. Moritz, è diventata l’azzurra più vincente di sempre, superando Deborah Compagnoni.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Pechino 2022, Brignone medaglia d’argento nel gigante femminile proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento