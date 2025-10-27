lunedì, 27 Ottobre , 25
pechino-a-trump:-poniamo-fine-alle-guerre-commerciali
Pechino a Trump: poniamo fine alle guerre commerciali

Pechino a Trump: poniamo fine alle guerre commerciali

Video NewsPechino a Trump: poniamo fine alle guerre commerciali
Redazione-web
Di Redazione-web

Ministro Wang Yi: è un mondo multipolare, stop a battaglie tariffarie

Milano, 27 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che sta emergendo un mondo “multipolare” e chiede la “fine” delle guerre commerciali, pochi giorni prima dell’attesissimo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. “Chiediamo di porre fine alla politicizzazione delle questioni economiche e commerciali, alla frammentazione artificiale dei mercati globali e al ricorso a guerre commerciali e battaglie tariffarie”, ha dichiarato il ministro cinese.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.