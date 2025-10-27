pechino-a-trump:-poniamo-fine-alle-guerre-commerciali

Ministro Wang Yi: è un mondo multipolare, stop a battaglie tariffarie

Milano, 27 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che sta emergendo un mondo “multipolare” e chiede la “fine” delle guerre commerciali, pochi giorni prima dell’attesissimo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. “Chiediamo di porre fine alla politicizzazione delle questioni economiche e commerciali, alla frammentazione artificiale dei mercati globali e al ricorso a guerre commerciali e battaglie tariffarie”, ha dichiarato il ministro cinese.