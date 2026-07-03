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Pechino avverte: India-Giappone non ci prendano di mira
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Pechino avverte: India-Giappone non ci prendano di mira

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Dopo l’intesa Modi-Takaichi sulle materie prime critiche

Pechino, 3 lug. (askanews) – La cooperazione tra India e Giappone “non deve prendere di mira” la Cina. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, dopo l’incontro a New Delhi tra il premier indiano Narendra Modi e la premier giapponese Sanae Takaichi, che hanno concordato di rafforzare la collaborazione sulle materie prime critiche, settore strategico per semiconduttori, tecnologie quantistiche e catene di approvvigionamento. “La cooperazione tra nazioni dovrebbe favorire la comprensione e la fiducia tra i Paesi della regione e contribuire a mantenere la pace e la stabilità regionale. Non dovrebbe prendere di mira o danneggiare gli interessi di terze parti, né tantomeno servire da pretesto per formare cricche esclusive o alimentare lo scontro. Salvaguardare la stabilità e la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali è una responsabilità condivisa da tutti i Paesi, e le varie parti dovrebbero mantenere uno spirito di apertura e cooperazione, svolgendo un ruolo costruttivo in questo senso”.

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