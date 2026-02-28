sabato, 28 Febbraio , 26

Pechino Express 2026, si parte prima: concorrenti e tappe
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pechino Express 2026, si parte prima: concorrenti e tappe

Redazione-web
By Redazione-web

(Adnkronos) – Quest’anno la corsa di Pechino Express inizia prima. I viaggiatori della nuova stagione dello show, pronti al check-in da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sono chiamati a sorpresa ad affrontare una primissima missione mentre sono ancora in Italia: domani 1 marzo alle 20,15 sempre su Sky e Now arriva, infatti, l’appuntamento ‘Pechino Express – La missione zero’, che rappresenterà a tutti gli effetti l’esordio della corsa che vedrà le coppie arrivare all’Estremo Oriente, come recita il claim di questa stagione che scorrerà tra Indonesia, Cina e Giappone. 

 

Prima di imbarcarsi, il capitano dell’avventura Costantino della Gherardesca convocherà nel suo laboratorio segreto, lontano da occhi indiscreti, le dieci coppie ai nastri di partenza in questa annata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, la coppia de Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino, I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo, Le Dj; Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci; Dani Faiv e Tony 2Milli, I Rapper; Steven Basalari e Viviana Vizzini, Gli Ex; Tay Vines e Assane Diop, I Comedian; Elisa Maino e Mattia Stanga, I Creator; Candelaria e Camila Solórzano, Le Albiceleste; Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, Le Biondine. 

Obiettivo di Costantino sarà testare quanto i corpi e le menti dei viaggiatori siano pronti ad affrontare l’estremo Oriente. Nel corso di questo appuntamento speciale – in arrivo domani alle 20,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – le 10 coppie dovranno affrontare una Missione Zero che ci racconterà molto di loro mettendo a prova manualità, capacità di risolvere enigmi e soprattutto, purtroppo per loro, le papille gustative.  

La coppia di viaggiatori che porterà a termine la Missione zero nel minor tempo sarà quella designata a portare con sé la busta nera nella prima tappa della nuova stagione. Una volta completata questa prova, tutto sarà pronto per la partenza della gara durante la quale Costantino sarà aiutato dalla presenza di tre inviati, uno per Paese: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina, Guido Meda in Giappone. 

