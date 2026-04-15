mercoledì, 15 Aprile , 26

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

(Adnkronos) -  Sciopero dei giornalisti oggi giovedì 16...

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

(Adnkronos) - Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento...

Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale

(Adnkronos) - Meglio camminare di mattina o di...

Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”

(Adnkronos) - Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie 'mixate'
pechino-express,-domani-la-nuova-tappa-in-cina-con-le-coppie-‘mixate’
Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa dell’incredibile viaggio di ‘Pechino Express’. Le coppie, sulla rotta dell’Estremo Oriente, sono in Cina tra mille difficoltà, nuovi imprevisti, sfide di calligrafia con gli ideogrammi delle lingue locali e una Prova Vantaggio ‘gustosissima’. 

 

Allo start della sesta tappa tutti i viaggiatori riceveranno infatti dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del ‘Libro Rosso’: si rinnoverà una delle tradizioni più amate nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, dunque, e si formeranno nuove coppie che assumeranno anche nuovi nomi, quelli di ‘animali – guida’ cari alla tradizione cinese.  

Costantino e l’inviata per la Cina Giulia Salemi guideranno le coppie per 355 chilometri: dall’antica città di Huizhou, passando poi per Meren Quifeng, sede del ‘Libro Rosso’, fino al ‘Tappeto Rosso’ finale fissato a Nanjing, una delle quattro antiche grandi capitali della Cina.  

 

Queste le coppie ‘originarie’ ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ‘Gli Spassusi’, Chanel Totti e Filippo Laurino ‘I Raccomandati’, Jo Squillo e Michelle Masullo ‘Le Dj’, Fiona May e Patrick Stevens ‘I Veloci’, Dani Faiv e Tony 2Milli ‘I Rapper’, e Candelaria e Camila Solórzano ‘Le Albiceleste’. Ma per iniziare la nuova tappa, le coppie ‘mixate’ dovranno di fatto ripartire da zero, testando la reciproca sintonia attraverso dinamiche di gioco che saranno sfidanti.  

‘Pechino Express’ è in esclusiva su Sky alle ore 21.15 e in streaming solo su Now. Le puntate restano poi sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. 

Previous article
Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale
Next article
Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

(Adnkronos) -  Sciopero dei giornalisti oggi giovedì 16 aprile 2026. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

(Adnkronos) - Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento dell'uranio. Si apre uno spiraglio per un nuovo round di colloqui tra Usa e Iran per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale

(Adnkronos) - Meglio camminare di mattina o di pomeriggio? Per il controllo della glicemia la risposta cambia a seconda dell'orario, soprattutto se si soffre...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”

(Adnkronos) - Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, detenuto all'Aia dove sta scontando una condanna all'ergastolo, avrebbe avuto un ictus e le sue...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.