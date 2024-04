pecoraro:-meloni-attacca-conte-ma-teme-confronto-e-sfida-pd

“In democrazia non si può scegliere l’opposizione preferita”

Roma, 5 gen. (askanews) – “La commedia dell’assurdo continua. La premier attacca Conte ma poi vuole sfidare solo la segretaria Pd. Perché teme confronto con ex premier? In democrazia non si può scegliere l’opposizione preferita. Se le prime due forze di opposizione sono M5S e Pd dovrà confrontarsi con entrambe”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital che aggiunge “il governo dovrebbe rispondere su temi concreti e sui comportamenti ai limiti o oltre i limiti di ogni regola di troppi esponenti del governo e della maggioranza. Gli attacchi a Conte o a Raggi e Appendino denotano debolezza e paura non certo autorevolezza e forza”.