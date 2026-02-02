lunedì, 2 Febbraio , 26
Pecoraro Scanio: “A San Biagio il Panetùn contro il fake food”

Redazione-web
Di Redazione-web

“Rilanciare la qualità italiana”

Roma, 2 feb. (askanews) – “Il 3 febbraio, giorno di San Biagio, a Milano per tradizione si mangia l’ultima fetta di panettone. Da quattro anni abbiamo scelto di trasformare questa ricorrenza in un omaggio concreto agli artigiani agroalimentari della Lombardia, riconoscendo chi continua a saper fare il panettone tradizionale, un vero prodotto agroalimentare tradizionale, inserito nel registro dei PAT della Regione Lombardia”.A dirlo è Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, in occasione della quarta edizione dell’iniziativa dedicata al panettone tradizionale milanese.”Insieme agli amici di Euro-Toques e ad altre realtà impegnate nella valorizzazione dell’enogastronomia italiana – prosegue Pecoraro Scanio – vogliamo premiare chi mantiene viva una tradizione artigianale autentica. È un messaggio importante, soprattutto in una regione fortemente industrializzata come la Lombardia, dove il panettone è diventato prevalentemente un prodotto industriale, spesso lontano dalle sue origini”.Nel corso dell’evento è previsto un ricordo del grande Luigi Veronelli nel centenario della nascita e anche la presenza del maestro siciliano Nicola Fiasconaro, una delle eccellenze mondiali del panettone artigianale, a testimonianza di come questo prodotto, nato in Lombardia, sia ormai diventato un simbolo dell’Italia nel mondo.”Difendere i prodotti agroalimentari tradizionali oggi è una scelta strategica – sottolinea Pecoraro Scanio – soprattutto mentre si discute di accordi come il Mercosur, che rischiano di aprire le porte a importazioni di prodotti realizzati con ormoni e pesticidi vietati in Europa. Dobbiamo valorizzare i nostri artigiani e le nostre produzioni di qualità”.”Il riconoscimento UNESCO della cucina italiana – conclude – è stato possibile anche grazie alla straordinaria biodiversità delle nostre ricette e all’esistenza del registro dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, che rappresenta migliaia di identità territoriali. Il panettone artigianale è uno di questi simboli, e il 3 febbraio a Milano lo celebreremo con chef, esperti, artigiani e cittadini che credono nel rilancio della qualità italiana”.

