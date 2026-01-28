pecoraro-scanio:-biocontrollo-e-biologico-base-agricoltura-sana

Dare strumenti agli agricoltori è scelta strategica

Roma, 28 gen. (askanews) – “E’ molto importante che si sia evoluta la consapevolezza che il biologico e il biocontrollo siano elementi essenziali di un’agricoltura sana, un’agricoltura amica dell’ambiente, dei consumatori e degli agricoltori innanzitutto, quindi dare agli agricoltori strumenti di lotta biologica è una scelta strategica che rafforza il primato dell’Italia come paese del biologico. Io sono orgoglioso di aver lanciato da ministro dell’agricoltura il sostegno all’agricoltura biologica, anche di aver imposto quella piccola tassa sui pesticidi che ancora viene pagata, ma non sempre il ministero dell’Economia quei soldi li destina alla ricerca sul biologico e al sostegno del biologico come era previsto nella normativa. Ecco perché va sempre tenuta una grande attenzione a questo tema, ma è importante anche segnalare che la ricerca, oggi siamo con l’Università Federico II di Napoli e col Consiglio superiore della ricerca in agricoltura, che la ricerca evolva e che anche le industrie del settore della chimica inizino sempre più a investire sul biocontrollo e sul rimedi biologici in modo da ridurre l’uso dei fitofarmaci e aumentare il benessere della terra, degli agricoltori e dei consumatori”. Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Fondazione UniVerde, a margine del convegno “Biocontrollo, le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili” organizzato da Fondazione UniVerde, università di Napoli Federico II e Re.N.Is.A. svoltosi stamattina al Masaf a Roma.