martedì, 14 Luglio , 26

Ruud-Tsitsipas, a Gstaad è sfida… dal balcone

(Adnkronos) - Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas danno...

Roma, svelata la Torre Vergata e il Museo Archeologico Universitario del Territorio

(Adnkronos) - È stata svelata questo pomeriggio la...

Trump: “Niente pedaggio 20%, Stretto di Hormuz aperto a tutti tranne navi Teheran”

(Adnkronos) - Niente pedaggio del 20% e Hormuz...

Tour de France, Pogacar vince la decima tappa e allunga in classifica generale

(Adnkronos) - Altra prova di forza di Tadej...
HomeVideo NewsPecoraro Scanio: da Costiera sfida EcoDigital per turismo sostenibile
pecoraro-scanio:-da-costiera-sfida-ecodigital-per-turismo-sostenibile
Pecoraro Scanio: da Costiera sfida EcoDigital per turismo sostenibile
Video News

Pecoraro Scanio: da Costiera sfida EcoDigital per turismo sostenibile

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Promuovere un modello diffuso, responsabile per valorizzare i territori

Vietri sul Mare (SA), 14 lug. (askanews) – Dalla Costiera Amalfitana lanciato il progetto EcoDigital per promuovere un modello di turismo diffuso, sostenibile e responsabile, capace di valorizzare i territori, sostenere le comunità locali e ridurre gli effetti dell’overtourism . Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, intervenendo all’iniziativa Ecodigital Tourism Summit organizzata da Ecodigital Campania presso l’hotel Bristol di Vietri sul Mare.È fondamentale – sottolinea Pecoraro Scanio – il sostegno della Regione Campania, dei sindaci, delle università, della Fabbrica dell’Innovazione e di tutti gli attori impegnati nella costruzione di un turismo che distribuisca opportunità e sviluppo sull’intero territorio ed è stato importante la loro attiva partecipazione all’evento. L’Italia è ricca di aree interne, borghi, siti archeologici, tradizioni secolari e paesaggi straordinari che meritano di essere conosciuti e vissuti .Per il promotore della Rete EcoDigital, la Costiera Amalfitana rappresenta un esempio concreto di come sia possibile ampliare l’offerta turistica oltre le mete più frequentate. Accanto alle spiagge, spesso molto affollate nei mesi estivi, esistono oltre 300 chilometri di sentieri che attraversano colline e montagne di straordinaria bellezza. Il trekking e il turismo lento consentono di scoprire un patrimonio naturalistico e culturale ancora poco conosciuto, distribuendo i flussi e creando nuove opportunità economiche .Questo modello – conclude Pecoraro Scanio – può essere esteso a tutta Italia. Il turismo EcoDigital unisce innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, contribuendo a contrastare lo spopolamento delle aree interne, generare benessere per le comunità locali e ridurre la pressione turistica sulle destinazioni più congestionate. La transizione ecologica e quella digitale devono procedere insieme per costruire un turismo più equilibrato, inclusivo e rispettoso dei territori .

Previous article
Incendio in edificio nel centro di Bruxelles: morti e dispersi
Next article
Coldiretti: bene stop Masaf a miscelazione extravergine e vergine

POST RECENTI

Video News

Mondiali, Zurigo festeggia il ritorno della nazionale svizzera

Raggiunti i quarti di finale, battuti dall'Argentina di MessiZurigo, 14 lug. (askanews) - Ritorno a casa con grande festa per la nazionale di calcio della...
Video News

Iran, Netanyahu: Israele risponderà ad attacchi con molta più forza

"Siamo preparati a ogni scenario"Gerusalemme, 14 lug. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvisato l'Iran che Israele risponderà in modo "molto più...
Video News

Incendio in edificio nel centro di Bruxelles: morti e dispersi

Sei persone risultano ancora disperse. In fiamme torre OxyMilano, 14 lug. (askanews) - Un incendio scoppiato all'interno di un ascensore della torre OXY a Bruxelles...
Video News

Post-Brexit, nell’enclave Gibilterra via le recinzioni con la Spagna

Firmato a Bruxelles trattato in vigore 15 luglio (a 6 anni da Brexit)Bruxelles, 14 lug. (askanews) - Un accordo per la revoca delle restrizioni agli...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.