pecoraro-scanio:-da-lecce-sfida-per-europa-ecodigital

“Pacifista e progressista”

Roma, 31 mag. (askanews) – Successo e grande partecipazione all’incontro “Puglia EcoDigital: giovani, turismo, Europa e innovazione. Un Green Deal EcoDigital, equo e pacifista”, con la presenza di giovani startupper e attivisti, imprenditori innovativi e amministratori locali .Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital rilancia da Lecce la sfida per la transizione ecologica e digitale affinché Italia ed Europa investano su un ecologismo innovativo, digitale, progressista e pacifista.”Le transizioni ecologica e digitale devono essere coordinate, efficaci ed eque per godere di quel consenso popolare indispensabile al successo della sfida EcoDigital 2050. Ora occorre contrastare il negazionismo becero dell’estrema destra che condannerebbe la specie umana all’estinzione. Proprio il Salento e la Puglia nelle rinnovabili e nell’idrogeno, nel turismo ecodigital e nell’agricoltura di qualità può contare su eccellenze internazionali. Queste capacità vanno sostenute con norme e fondi nazionali ed europei” afferma Pecoraro Scanio.”Nel nuovo Parlamento Europeo servirà una forte area di Ecodigital Innovators for peace & progress per recuperare il consenso di giovani e delusi” ha concluso il Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital. Valentina Palmisano presidente del consiglio comunale di Ostuni e candidata alle europee ha poi aggiunto”È stato un momento di grande condivisione e riflessione sulle sfide e le opportunità della transizione ecologica e sull’importanza di coniugare tecnologia e sostenibilità. Abbiamo discusso di come le innovazioni digitali possano supportare la salvaguardia dell’ambiente, promuovendo pratiche sostenibili e sensibilizzando l’opinione pubblica. Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio per l’invito e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento un successo. Continuiamo a lavorare insieme per un futuro più verde e sostenibile.L’incontro “Puglia EcoDigital: giovani, turismo, Europa e innovazione. Un Green Deal EcoDigital, equo e pacifista”, che si è svolto oggi a Lecce, presso il Palazzo Turrisi-Palumbo, è stato aperto dal saluto di Massimo Monteduro (Delegato del Rettore alla Sostenibilità, Università del Salento), cui ha fatto seguito l’intervento introduttivo di Alfonso Pecoraro Scanio.Sono intervenuti: Angelo Consoli (Presidente CETRI-TIRES); Valentina Palmisano (Presidente del Consiglio Comunale di Ostuni); Leonardo Donno (Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, Camera dei Deputati); Luca Lopomo (Sindaco di Crispiano, Rete dei Comuni Sostenibili); Anna Laura Remigi (Sindaco di Specchia); Fabrizio Manzulli (Direttore Marketing e innovazione Banca di Bari e Taranto); Danilo Beltrante (Direttore di Vivere di Turismo Business School); Barbara Missana (Direttore Marketing Urban Farmer); Gabriele Totisco (CTO di CDSHotels, CEO Startup Catmarine).All’incontro sono inoltre intervenuti giovani startupper e attivisti, imprenditori innovativi e amministratori locali.