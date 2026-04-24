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Pecoraro Scanio e Marano: “Subito una legge per gli innovatori in Sicilia”
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Pecoraro Scanio e Marano: “Subito una legge per gli innovatori in Sicilia”

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Ecodigital, annunciata proposta legge per attrarre talenti e investimenti

Roma, 24 apr. (askanews) – Prosegue il percorso della rete EcoDigital con una nuova tappa strategica in Sicilia, dedicata alla valorizzazione dell’innovazione giovanile e allo sviluppo della transizione ecologica e digitale. L’iniziativa, promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della rete EcoDigital, e da Jose Marano, coordinatrice dell’Intergruppo Ecodigital all’Ars si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’isola come hub di sostenibilità e innovazione nel Mediterraneo. Nella sede Ars di Catania in via Etnea si sono ritrovati giovani startupper innovativi, rappresentati istituzionali, il presidente del consorzio dell’arancia rossa Igp, esponenti del mondo bancario, l’ex presidente dell’anci Bianco e attivisti Ecodigital.”La Sicilia rappresenta un laboratorio straordinario per il futuro del Paese – ha dichiarato Pecoraro Scanio – con il sole, il vento e le fonti rinnovabili, può diventare sempre più indipendente dal punto di vista energetico. In questo contesto, il contributo delle start-up, soprattutto giovanili, è decisivo per guidare una transizione ecologica e digitale che non è più rinviabile”.La nuova tappa EcoDigital coinvolgerà giovani imprenditori, professionisti, esperti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e progettualità capaci di tradursi in azioni concrete. Il percorso si sviluppa anche in collaborazione con l’intergruppo parlamentare regionale, per costruire un dialogo diretto tra innovazione e politica.”Stiamo lavorando da mesi con giovani talenti e professionisti – ha spiegato Jose Marano – per presentare al Parlamento siciliano una proposta di legge che renda la Sicilia più attrattiva per chi opera nell’innovazione digitale. L’idea è quella di creare un ‘welcome kit’ per investitori e innovatori, capace di facilitare l’insediamento e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali”.Tra gli obiettivi principali della proposta normativa vi è anche il rientro dei cosiddetti “cervelli in fuga”, attraverso misure concrete che rendano il territorio competitivo a livello nazionale e internazionale.”La sfida che parte dalla Sicilia riguarda tutta l’Italia – ha concluso Pecoraro Scanio -. Investire nella transizione ecologica e digitale significa costruire un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e inclusivo, capace di generare occupazione e valore nel lungo periodo”.La tappa siciliana di EcoDigital si inserisce in un più ampio percorso nazionale volto a connettere giovani, istituzioni e imprese, promuovendo un ecosistema favorevole all’innovazione sostenibile e alla crescita delle nuove generazioni.

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