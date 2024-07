pecoraro-scanio:-“italia-indietro-su-startup-e-innovazione”

Governo assicuri fondi. Francia e Germania investono 10 volte di più

Milano, 23 lug. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital, rilancia da Palazzo Bocconi a Milano la sfida dell’innovazione e della transizione ecodigital.Questi sono i propositi espressi il 22 luglio durante l’incontro “EcoDigital: strategie per il futuro. Attivisti, startup, istituzioni e imprese per una transizione equa e sostenibile”, promosso dalla rete EcoDigital in collaborazione con W Executive e Youthquake, con media e communication partner Italpress e Opera2030, e trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale.Nonostante l’ecosistema cleantech in Italia stia crescendo rapidamente, con finanziamenti in startup del settore che nel 2023 hanno raggiunto la cifra record di 322,3 milioni di euro, registrando una crescita del +68,6% rispetto all’anno precedente, il nostro Paese rimane significativamente indietro negli investimenti in venture capital cleantech rispetto ad altri Paesi europei: solo 3,8 euro investiti pro capite, rispetto ai 43,2 euro della Francia e ai 38,8 euro della Germania.All’incontro, coordinato da Manuel Urzì (Direttivo EcoDigital), messaggi positivi di sostegno a buone pratiche tecnologiche eco-digitali sono stati rilanciati tra gli altri da: Ottavio Maria Campigli (Founder di W Executive) e Matteo Milione (Co-founder e CEO di Youthquake e partner della Rete EcoDigital per la Lombardia) e ancora da Marco Armoni (Associate Professor in Cybersecurity Innovation & Cloud presso la New York University), che si è soffermato sul ruolo dell’intelligenza artificiale e su alcune recenti innovazioni nell’ambito della sua ricerca; Tiziana Mossa (Consigliera comunale della I° Circoscrizione del Comune di Torino), che ha invitato gli organizzatori a un prossimo evento da realizzare nel capoluogo piemontese, collegato alla creazione dell’Agenzia Italiana per l’Intelligenza Artificiale; Chiara Castelli (Co-founder di Moonstone); Andrea Bellini (Partner di AlphaBeta Venture); Federico Mazzotta (Incubation Manager di Startup Geeks).Sono intervenuti, presentando best practice e startup: Valentina Vecchia, CEO & Co-founder di Idra Water, startup innovativa che approccia il mercato del filtraggio dell’acqua con il primo sistema brevettato, 100% plastic free e privo di materiali sintetici, 100% riciclabile e non usa e getta; Matteo Arnaboldi, CMO e Co-founder di Morpheus AI by Digitalcode, società che si pone come visione quella di permettere alle PMI di integrare con successo l’intelligenza artificiale all’interno dei propri processi e sistemi; Stefano Colazzo, CEO di RAD FOOD, startup che ha l’obiettivo di rendere più sostenibile il mondo in cui viviamo partendo dall’alimentazione attraverso la produzione di alternative al pesce a base vegetale per preservare gli oceani e ridurre le emissioni di CO2; Federico Passarino, COO & Co-founder di Enerwu, startup che tramite un software di AI gestisce le utenze domestiche, ottimizzando le offerte ed occupandosi di tutta la burocrazia; Angelica Pianegonda, CEO di Ruma, una startup che si impegna a promuovere e sostenere la sostenibilità ambientale e sociale sviluppando un software che, grazie all’intelligenza artificiale, permette di monitorare e valorizzare i progetti di rigenerazione del territorio e delle comunità locali; Fabio Era, CEO di Point-out, startup che tramite tecnologia proprietaria basata su AI legge e categorizza news, contenuti informativi e alternative data, aiutando chi si occupa di media relations e comunicazione strategica a comprendere lo scenario mediatico e identificare “chi scrive di che cosa” in tempo reale.L’evento ha rappresentato una piattaforma fondamentale per connettere investitori, startup, istituzioni e giovani innovatori, favorendo il dialogo e la collaborazione necessari per una transizione ecodigital equa e sostenibile.