Alimentazione, fisiologo Banni: “L’olio di palma non è cattivo”

(Adnkronos) - “Non esiste un olio cattivo o...

Alimentazione, Sigep: da Unione italiana olio di palma sostenibile position paper per chiarire miti e realtà

(Adnkronos) - Superare l’approccio ideologico che ha spesso...

È morto Valentino, Meloni: “Maestro di stile ed eleganza, l’Italia perde una leggenda”

(Adnkronos) - Lo stilista Valentino Garavani è morto...

E’ morto Valentino Garavani, l’ultimo imperatore della moda aveva 93 anni

(Adnkronos) - Addio all'ultimo imperatore della moda Valentino...
pecoraro-scanio:-la-transizione-ecologica-e-digitale-parte-dai-comuni
Pecoraro Scanio: la transizione ecologica e digitale parte dai Comuni

Pecoraro Scanio: la transizione ecologica e digitale parte dai Comuni

Pecoraro Scanio: la transizione ecologica e digitale parte dai Comuni
Redazione-web
Di Redazione-web

Il 21 gennaio a Roma l’incontro “Comuni EcoDigital”

Roma, 19 gen. (askanews) – “La sfida della transizione ecologica e digitale parte dai Comuni e deve coinvolgere tutto il territorio italiano, dalle Alpi a Pantelleria . Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della rete EcoDigital, annunciando l’incontro “Comuni EcoDigital”, in programma il 21 gennaio a Roma.”I fondi del PNRR sono arrivati in Italia proprio per le transizioni ecologica e digitale grazie alla sfida politica che, durante il governo guidato da Giuseppe Conte, ha portato oltre 200 miliardi di euro nel nostro Paese – sottolinea Pecoraro Scanio – e queste risorse destinate sono vincolate in larga parte proprio alla transizione ecologica e digitale. Oggi è fondamentale capire, soprattutto insieme ai Comuni, come stiamo utilizzando questi strumenti e come potremo farlo meglio per garantire più servizi ai cittadini e maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione”.L’incontro EcoDigital riunirà amministratori locali, istituzioni, università, giovani start-up ed esperti, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche già presenti nei territori. “EcoDigital è una rete indipendente costruita in oltre quattro anni – conclude Pecoraro Scanio – che mette insieme cittadini, amministratori, mondo accademico e innovatori. Serve a far emergere le esperienze positive del Paese e a moltiplicarne numero, qualità e valore, contrastando anche la fuga dei giovani talenti. Dal 2026 vogliamo rilanciare con forza il ruolo dei Comuni, dei piccoli borghi e delle grandi città nella costruzione di un’Italia moderna, sostenibile e digitale”.

