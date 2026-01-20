martedì, 20 Gennaio , 26

Pecoraro Scanio: “No all’accordo-truffa del Mercosur”

Pecoraro Scanio: “No all’accordo-truffa del Mercosur”

“Senza reciprocità è Far West. Danneggia agricoltori e consumatori”

Roma, 20 gen. (askanews) – “L’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, così come impostato, è una vera e propria truffa e deve essere immediatamente modificato. È inaccettabile che non vi siano garanzie chiare e vincolanti di reciprocità”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, commentando le manifestazioni contro la ratifica dell’accordo.”Non possiamo accettare – prosegue Pecoraro Scanio – l’ingresso nel mercato europeo e italiano di prodotti realizzati con pesticidi, sostanze pericolose o ormoni vietati nell’Unione Europea ma consentiti in altri Paesi, spesso a vantaggio delle multinazionali statunitensi che operano in Sud America. Sarebbe un inganno ai danni dei consumatori e un colpo durissimo per gli agricoltori italiani e per l’intera economia nazionale”.Secondo il Presidente di UniVerde, “il Governo italiano e il parlamento europeo devono sostenere con decisione gli agricoltori, le associazioni ambientaliste e tutte le realtà che stanno protestando contro un accordo che mina le basi della qualità e della sicurezza alimentare europea e il principio di precauzione che abbiamo introdotto dopo la crisi della mucca pazza”.”Il controllo delle frontiere – conclude Pecoraro Scanio – è indispensabile per tutelare tutte le produzioni di qualità europee. Basta con un approccio lassista: è necessario ottenere con chiarezza che ogni prodotto che entra nel mercato europeo sia tracciabile e rispetti le stesse regole imposte ai nostri agricoltori, ai produttori agroalimentari e a chi lavora onestamente nel nostro mercato. Serve un commercio libero e giusto, non un Far West”.

