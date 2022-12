Pecoraro Scanio: spero Mattarella parli di pace, clima e giovani

“Mentre su questi temi il governo è rimasto muto”

Roma, 31 dic. (askanews) – Un video appello davanti al Quirinale: così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e copromotore della rete Ecodigital e coordinamento 2050, si rivolge al presidente della Repubblica in vista del messaggio di fine anno.

“Una tragica guerra insanguina l’Europa, l’emergenza climatica travolge il pianeta con caldo invernale record in Europa e una tempesta artica killer in Usa – premette presidente della fondazione Univerde -. Il governo in tutto il dibattito sul bilancio è stato muro su pace e ambiente e anche su giovani e innovazione. Sui poveri, sanità e solidarietà addirittura dileggio e tagli e un’autonomia differenziata spacca Italia. Ecco perché – spiega Pecoraro Scanio – auspico che il presidente Mattarella rivolga un forte messaggio di pace, solidarietà, impegno sulla lotta al cambiamento climatico e per le transizioni ecologica e digitale”. Sarebbe, conclude, “un messaggio di legalità e serenità anche per i giovani e i più deboli”.

continua a leggere sul sito di riferimento