Pecoraro Scanio: “Tanti auguri al nuovo rettore dell’Unical”

Pecoraro Scanio: "Tanti auguri al nuovo rettore dell'Unical"
“Un bel segnale per i giovani e per l’innovazione”

Milano, 2 ott. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, dalla Tecno Week di Torino ha inviato un messaggio di incoraggiamento in occasione dell’elezione del nuovo Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, eletto con il 78% dei voti.”Si tratta di un segnale importante – dichiara Pecoraro Scanio – non solo per l’ampia maggioranza con cui è stato scelto il nuovo Rettore, ma soprattutto perché parliamo di un rettore giovane, 48 anni, già capo del Dipartimento di Matematica e Informatica e riconosciuto esperto a livello nazionale e internazionale di intelligenza artificiale. È la dimostrazione che anche dal Sud, anche da territori che hanno affrontato tante difficoltà come la Calabria, può venire uno slancio autentico verso i giovani e l’innovazione.”Pecoraro Scanio ha ricordato con apprezzamento la sua recente visita all’Ateneo: “Ho potuto constatare con soddisfazione come tanti giovani laureati in informatica, cyber security e nelle nuove discipline trovino lavoro addirittura prima della laurea, e per il 100% restando in Calabria. Questo significa che oggi non è più obbligatorio emigrare per bisogno: chi desidera fare esperienza fuori è giusto che lo faccia, ma dover abbandonare il Sud per necessità nel 2025 è un’assurdità che dobbiamo superare.”Il promotore della Rete EcoDigital conclude con un auspicio: “Rivolgo i miei complimenti e auguri al nuovo Rettore Gianluigi Greco e mi auguro che l’Università della Calabria diventi sempre più un polo di innovazione e ricerca al servizio dei giovani. L’Italia ha bisogno di dare forza a giovani e innovazioni, senza esitazioni.”

