Pecoraro: “Valorizzare i talenti femminili significa costruire una Campania più competitiva”

L’assessore regionale alle Pari Opportunità alla presentazione del progetto “Parità che conviene”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord Corbello (commercialisti): “Ambienti professionali inclusivi fondamentali per lo sviluppo del territorio” Bove (CPO Napoli Nord): “La parità è una leva di crescita e innovazione”

AVERSA – “Continuiamo a costruire insieme una cultura del lavoro fondata su merito, rispetto e opportunità, perché la parità non è soltanto un diritto: è una scelta che conviene a tutte e a tutti.

L’iniziativa ‘Parità che conviene’, promossa dall’Ordine dei commercialisti di Napoli Nord, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle possibilità, gli incentivi e gli strumenti a sostegno delle professioniste del nostro territorio. Parlare di pari opportunità significa parlare di crescita, innovazione e sviluppo sociale ed economico.

La valorizzazione dei talenti femminili rappresenta una leva fondamentale per costruire una Campania più competitiva, inclusiva e capace di generare futuro”.

Lo ha detto Claudia Pecoraro, assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania, in occasione della presentazione ad Aversa del progetto promosso dall’Odcec di Napoli Nord sui temi dell’inclusione e dell’equilibrio di genere nel mondo professionale.

“Abbiamo la responsabilità di promuovere una cultura fondata sul rispetto delle competenze e sulla piena valorizzazione del ruolo delle donne nelle professioni economico-giuridiche.

La crescita dei territori – evidenzia Francesco Corbello, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord -, passa anche attraverso ambienti professionali inclusivi, moderni e capaci di interpretare il cambiamento.

Il Comitato Pari Opportunità rappresenta uno strumento importante per sensibilizzare la categoria e favorire un confronto costante su temi che incidono concretamente sull’organizzazione degli studi professionali e sulla qualità del lavoro.

Investire sulla parità significa contribuire a costruire un sistema professionale più forte, equilibrato e sostenibile”. dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presentando il primo evento del progetto promosso dall’Ordine sui temi dell’inclusione e dell’equilibrio di genere nel mondo professionale”.

Secondo Tina Bove, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Napoli Nord, “la parità di genere oggi rappresenta una scelta strategica capace di generare valore, innovazione e crescita sociale.

I contesti in cui vengono valorizzati talento, competenze e merito, senza discriminazioni, sono quelli più solidi, dinamici e competitivi. ‘Parità che conviene’ non è soltanto il titolo del nostro primo evento, ma un messaggio preciso che vogliamo lanciare al mondo delle professioni, imprese e istituzioni”.

“L’obiettivo dell’incontro – prosegue Bove – è creare uno spazio di confronto tra professionisti, istituzioni e associazioni, favorendo la nascita di una rete interprofessionale in grado di sviluppare proposte concrete contro ogni forma di discriminazione.

Parlare di pari opportunità significa affrontare una questione che riguarda il futuro del lavoro, delle imprese e della società nel suo insieme”.

L’evento nasce con l’intento di trasformare il principio dell’equità in un motore di sviluppo sostenibile e progresso culturale.

Nel corso dell’iniziativa sono state condivise esperienze, buone pratiche e modelli organizzativi orientati alla valorizzazione del capitale umano, con particolare attenzione ai temi della partecipazione, dell’inclusione e del riconoscimento del merito nei contesti professionali e aziendali.

All’incontro hanno portato la loro testimonianza Rosa D’Angiolella (presidente CPO nazionale dei commercialisti e consigliera Cndcec, delegata alle politiche giovanili e di genere), Liliana D’Acquisto (presidente CPO Ordine degli Psicologi della Regione Campania), Antonella lovino (presidente CPO Ordine degli Architetti di Napoli), Nicola de Chiara (ODCEC Napoli Nord) e Raffaella Ilaria dell’Aversano (CPO ODCEC Napoli Nord).