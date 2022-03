Pedalare a 3.466 metri, su Skyway arriva ‘Fuoripista Bike’

Courmayeur (Aosta) – Una cyclette in vetro e legno per testare le proprie performance in carenza d’ossigeno a 3.466 metri di quota. A Punta Helbronner, stazione di arrivo della funivia SkyWay Monte Bianco, è arrivata “Fuoripista Bike”, l’arredo di design e fitness progettato dallo Studio Adriano Design e prodotta da Elite. Il prezioso oggetto di design è approdato in quota ieri, in occasione della Design Weekend in scena a Courmayeur in questi giorni, e ci rimarrà fino a fine mese. I turisti e i visitatori che saliranno sulla SkyWay potranno dunque testarla fino al 31 marzo.

Oltre alla bellezza delle sue forme, Fuoripista Bike rappresenta una rivoluzione nel mondo dell’allenamento: è completamente regolabile e personalizzabile, permette di mantenere una postura corretta durante l’attività e, grazie al Gps, consente di collegarsi alla propria community per svolgere allenamenti di gruppo o interagire online. La bike, oltre alla sua natura sportiva, diventa anche “un oggetto di arredamento per gli ambienti, per la casa o per chi vuole allenarsi anche in ufficio”, si legge in una nota, coniugando “il design con l’alto artigianato italiano”, grazie “all’utilizzo di materiali pregiati e di alta qualità”.

