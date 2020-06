Pedro ad un passo dalla Roma: prima della firma però i giallorossi devono sfoltire parte del reparto offensivo

Sarà presumibilmente Pedro Rodriguez il primo colpo di mercato in entrata della Roma in vista della prossima stagione: a riportare la notizia è il Corriere dello Sport secondo cui la trattativa tra l’esterno spagnolo del Chelsea e i giallorossi sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Pedro a fine stagione si libererà a parametro-zero dal Chelsea e si trasferirà in Italia dove ad attenderlo a braccia aperte ci sarebbe per l’appunto la Roma: i… continua a leggere sul sito di riferimento