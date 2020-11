Pedullà a Canale 8: “Tutto fatto per il rinnovo di Gattuso”. Ecco i dettagli dell’accordo e quando ci sarà la firma

Alfredo Pedullà ha parlato a Canale8 del rinnovo di Gattuso. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione: “C’è un legame straordinario tra Gattuso e il suo staff. Il rinnovo prevede un aumento importante sia per Gattuso che per lo Staff tecnico. Va dato atto a De Laurentiis di aver rinunciato a qualcosina.

Il presidente ha ceduto alle richieste dell’allenatore sul famoso tema delle clausole. E’ tutto fatto, bisogna solo da ratificare – magari nella prossima sosta delle nazionali. Bisogna solo mettere tutto nero su bianco. Gattuso sarà per il Napoli una specie di allenatore manager e questo è una aspetto fondamentale per lui. Molto più dell’aumento di stipendio, che comunque sarà oneroso”. La precisazione di Alvino: “E’ vero che De Laurentiis ha fatto qualche passo indietro sul tema clausole ma non ha rinunciato del tutto alle sue posizioni, tengo a precisare questa cosa per quelle che sono le informazioni in mio possesso”.

