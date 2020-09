Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha parlato dell’affare Allan da parte del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Pedullà: “Cessione di Allan un affare, vi spiego perché”

“Il problema è chiaro, non ci sono cessioni. Nessuno ha ceduto, neanche a cifre ridotte. Khedira, come Higuain, dovrà rescindere il contratto per darlo via, avendo ingaggi alti da 6-7mln che nessuno prende. Non ci sono cessioni, la cessione di Allan è diventato un grande affare a 30mln, anche se avevano rifiutato 50, perché l’alternativa era non cederlo! Nessuno riesce a cedere, non c’è chi compra, non c’è una sola cessione!”.

