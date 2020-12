Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e noto esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Ne parliamo il lunedì in onda su Canale 8. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Qualcuno ha scritto che ci sono frizioni nello spogliatoio del Napoli, che c’è scontezza. Questa per me è una cosa sconcertante.

Ma come si può scrivere una cosa simile? Se non conoscete le vicende di una squadra, siete pregati di dare aria alla bocca. Non parlate più di Gattuso. L’anno scorso la spaccatura era evidente ma chissà perché nessuno diceva niente. Ancelotti per esempio è un grande allenatore ma a Napoli è andato male. Gattuso ha ridato dignità alla squadra”.

The post Pedullà è una furia: “Spogliatoio del Napoli disunito? Se non conoscete i fatti non dovete parlare!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

