Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Canale8 e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “Il Napoli ha in squadra un potenziale fenomeno. Mi riferisco a Piotr Zielinski. Ho l’impressione che gli manchi ancora un piccolo salto per fare davvero la differenza come potrebbe, ma la qualità del ragazzo non si discute. Deve rendersene conto. Demme? Chi lo critica non capisce di calcio e non sa nemmeno che giocatore sia l’italotedesco. Nessuno può mettere in dubbio la qualità di questo centrocampista. Diego ha giocato benissimo contro i capitolini, e questa, per me, non è una sorpresa”.

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato sul Napoli

The post Pedullà esalta un azzurro: “È un potenziale fenomeno, ma deve rendersene conto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento